Alman komutan istifa etti

Almanya Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Kay-Achim Schönbach yaptığı açıklamada, Alman Savunma Bakanı Christine Lambrecht'ten kendisini görevinden almasını istediğini ve bakanın da bu talebi kabul ettiğini söyledi.



Alman Deniz Kuvvetleri Komutanı Schönbach, Hindistan'daki bir toplantıda, Rusya'nın Ukrayna'yı ele geçirmek istemesini "saçmalık" olarak nitelemiş, Rusya Devlet Başkanı Putin'e saygı gösterilmesi gerektiğini ifade etmişti.



Schönbach ayrıca, Ukrayna'nın bir daha Kırım'ı alamayacağını ifade etmişti.