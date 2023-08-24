Alman vatandaşı olmak kolaylaşacak

Almanya'da hükümet, vatandaşlık şartlarını kolaylaştıran yeni yasa tasarısını tanıttı. İçişleri Bakanı Nancy Faeser'ın yaptığı sunuma göre en önemli değişiklik çifte vatandaşlık konusunda.



Bu düzenleme, ülkedeki türkleri yakından ilgilendiriyor. Zira daha önce sınırlı sayıda ülke vatandaşına sunulan çifte vatandaşlık hakkı, herkese yönelik genişletilecek.



Türkleri ilgilendiren bir diğer değişiklik de Almanca şartında yapıldı. Çoğunluğu Türkiye kökenlilerin oluşturduğu ilk kuşak göçmenler dil sınavını geçemediği için vatandaşlık alamıyordu. Artık 67 yaş üzerindekiler için yazılı sınav şartı aranmayacak, sözlü sınav yeterli sayılacak.



Ayrıca Almanya'da doğanlar, ebeveynlerinden biri beş yıldan fazla süre Almanya'da ikamet ederse vatandaşlık hakkı elde edecek. Normalde vatandaşlığa başvuru için 8 yıl olan ikamet süresi de 5 yıla indirilecek.



Okul veya mesleğinde başarılı olanlar ile iyi derecede almanca bilenler içinse bu süre, 3 yıla kadar kısalabilecek.



Tasarının gelecek aylarda federal mecliste görüşülerek onaylanması bekleniyor.



Almanya’da 12 milyondan fazla yabancı yaşıyor. Bunların 5 milyon 300 bini en az 10 yıldır ülkede ikamet ediyor.