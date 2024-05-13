Miras kararıyla ailesini şaşırttı: Milyar dolarlık servetini bahçıvanına bırakacak

Dünyanın en büyük moda şirketlerinden birisi olan Hermes'in 80 yaşındaki varisi Nicolas Puech, Fransa'nın ve dünya çapındaki lüks eşya üreticilerinden Hermès'in kurucusu Thierry Hermès'in 5. nesil torunu olarak tanınıyor. 80 yaşındaki milyarder Puech, servetini kimin devralacağına dair miras kararıyla ailesini ve tüm dünyayı şaşırttı.



MİRAS KARARI ŞOK ETKİSİ YARATTI

Fransız basını tarafından da merak edilen bahçıvanının kimliği bilinmezken, Puech'in son yıllarda ailesiyle neredeyse hiç görüşmediği belirtiliyor.



Hermès'in yüzde 5.7'sine sahip olan Puech, daha önce servetini bir vakfa bağışlayacağını söylemişti. Ancak daha sonra kararını değiştirerek, vakfa yeni bir veraset dilekçesi gönderdi. Bu beklenmedik karar vakıfta şok etkisi yarattı.