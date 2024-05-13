Miras kararıyla ailesini şaşırttı: Milyar dolarlık servetini bahçıvanına bırakacak

Dünyanın en büyük moda şirketlerinden birisi olan Hermes'in 80 yaşındaki varisi Nicolas Puech, 12 milyar dolarlık servetinin en az yarısını bırakacağı kişiyi seçti. Puech'in aldığı karar ailesini şaşkına çevirdi.

Miras kararıyla ailesini şaşırttı: Milyar dolarlık servetini bahçıvanına bırakacak

Dünyanın en büyük moda şirketlerinden birisi olan Hermes'in 80 yaşındaki varisi Nicolas Puech, Fransa'nın ve dünya çapındaki lüks eşya üreticilerinden Hermès'in kurucusu Thierry Hermès'in 5. nesil torunu olarak tanınıyor. 80 yaşındaki milyarder Puech, servetini kimin devralacağına dair miras kararıyla ailesini ve tüm dünyayı şaşırttı.

MİRAS KARARI ŞOK ETKİSİ YARATTI

Fransız basını tarafından da merak edilen bahçıvanının kimliği bilinmezken, Puech'in son yıllarda ailesiyle neredeyse hiç görüşmediği belirtiliyor.

Hermès'in yüzde 5.7'sine sahip olan Puech, daha önce servetini bir vakfa bağışlayacağını söylemişti. Ancak daha sonra kararını değiştirerek, vakfa yeni bir veraset dilekçesi gönderdi. Bu beklenmedik karar vakıfta şok etkisi yarattı.

Miras kararıyla ailesini şaşırttı: Milyar dolarlık servetini bahçıvanına bırakacak - 1

MİRAS İŞLEMLERİ İÇİN BAHÇIVANINI EVLAT EDİNECEK

Puech, doğrudan aile üyesi olmayan bir kişiye miras bırakma sürecinde yaşanan zorluklar sebebiyle, ilk olarak 51 yaşındaki bahçıvanını evlat edinmeyi düşünüyor. Ancak İsviçre'de yetişkin bir çocuğu evlat edinmek karmaşık bir iş olduğu için bu durumun potansiyel olarak riskli bir hukuk mücadelesine yol açabileceği belirtiliyor.

DAHA ÖNCE DE AİLESİYLE SORUN YAŞAMIŞTI

Puech, 2014 yılında moda rakibi LVMH'nin düşmanca bir devralma girişiminin ardından Hermès yönetim kurulundan ayrılmıştı. Ancak hisselerini elinde tuttu ve bu onu İsviçre'nin en zengin insanlarından biri haline getirdi.

Yaklaşık 200 milyar dolarlık değeriyle Fransa'nın halka açık üçüncü büyük şirketi olan Hermès, medyanın ilgisine sık sık konu oldu. Ancak bu son gelişme, şirketin köklü ailesinin geleceği hakkında yeniden merak uyandırdı.

Puech, bekar ve çocuksuz olmasına rağmen, ailesiyle bağlantısı olan birçok kişiyle iletişimini kesmiş durumda. 80 yaşındaki milyarderin aldığı bu miras kararı, ailesinde büyük bir karmaşaya neden oldu.

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