Almanya Başbakanı Scholz: Wagner'in isyanı Putin'i zayıflattı

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, ARD’ye verdiği özel röportajda Rus paralı asker grubu Wagner’in Rusya’daki isyanına değindi. Scholz, Wagner’in başlattığı kısa süreli isyanın Rusya’nın iç meselesi olduğunu yineleyerek, Batı’nın bu isyanla bir ilgisi olmadığını aktardı.

Wagner’in isyanının Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i zayıflattığını ifade eden Scholz, "Onun zayıfladığına inanıyorum, çünkü bu otokratik iktidar yapılarında çatlaklar olduğunu ve her zaman iddia ettiği gibi sağlam olmadığını gösteriyor" dedi.



İsyanın Ukrayna savaşı üzerindeki etkisi üzerine gelen soruya cevap veren Scholz, Ukrayna’daki barış görüşmelerinin ön koşulunun Rusya'nın askerlerini ülkeden çekmesi olduğunu söyleyerek, "Bu olaylar nedeniyle bunun daha kolay mı yoksa daha zor mu olduğu tam olarak net değil" dedi.



Putin'in görevde ne kadar süre kalacağı konusundaki spekülasyonlara katılmak istemediğini belirten Scholz, Batı'nın Ukrayna'yı desteklemesindeki amacının rejim değişikliğini sağlamak olmadığını, Ukrayna'nın kendisini savunmasına yardımcı olmak olduğunu ifade etti.

Wagner isyanı sonrası ABD, Fransa, İngiltere ve Polonya liderleri ile görüştüğünü aktaran Scholz, "Çok hızlı bir şekilde sessiz kalmaya karar verdik. Rusya'daki çatışmayla hiçbir ilgimiz yok" dedi.



"BİDEN'IN YENİDEN SEÇİLECEĞİNE İNANIYORUM"



ABD’de yaklaşan başkanlık seçimlerine değinen Scholz, ABD Başkanı Joe Biden'ın gelecek yıl yeniden seçimleri kazanacağından emin olduğunu belirterek, "Başkan Biden'ın yeniden seçilme hedefinde başarılı olacağına gerçekten inanıyorum, çünkü o sadece deneyimli bir politikacı değil, aynı zamanda kendi ülkesinde gerçekten sosyal uyum için çalışan biri. Dolayısıyla, doğru olanı istiyor ve Trumpizm ve benzeri diğer hareketlere karşı koymak için yapılması gerekeni yapıyor" diye konuştu.

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