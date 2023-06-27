SON DAKİKA HABERİ: Putin, Wagner isyanı sonrasında orduya seslendi: Halk ve ordu isyancıların yanında değildi

Putin'in açıklamasından kısa bir süre önce Kremlin'den yaşanan son gelişmelere ilişkin bilgilendirme yapıldı.



Kremlin, Vladimir Putin'in akşam saatlerinde medya patronlarıyla bir araya geleceğini söyledi. Kremlin, "Putin'in konumumun sarsıldığına katılmıyoruz. Toplumda Putin çevresinde birleşme düzeyi çok yüksek. İsyanı sonlandırmak için yapılan anlaşma uygulanıyor. Putin her zaman sözünü tutar, Prigojin'in nerede olduğuna dair bilgimiz yok" açıklamasını yaptı.



WAGNER'İN İSYANI



Cuma akşamı Rus paralı asker grubu Wagner'in kurucusu ve yöneticisi Yevgeni Prigojin, isyan ettiğini açıklayarak Moskova'ya doğru harekete geçmişti.



Önce Rostov'da daha sonra Voronej şehrinde kontrolü sağlayan Wagner savaşçılarının Moskova'ya yürüyeceği belirtiliyordu. Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Genelkurmay Başkanı Valeri Gerasimov'u koltuklarından edeceğini söyleyen Prigojin, daha sonra hakkında başlatılan soruşturmanın kapatılması karşılığında isyanı sonlandırdı ve Belarus'a sığınmayı kabul etti. Kremlin isyana katılan Wagner savaşçılarına, "Silah bırak, orduya katıl ya da Belarus'a git" seçeneklerini sundu.

