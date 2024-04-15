Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock: İran izole oldu

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Paris ziyaretinde İran'ın İsrail saldırısını değerlendirdi.

İran rejiminin bölgeyi uçurumun eşiğine getirdiğini söyleyen Baerbock, "İran izole oldu" dedi.

Baerbock, "İsrailİ şimdi İran'ın saldrısına karşı kazandığı savunma zaferini diplomatik yollarla güvence altına almalı" diye konuştu.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz ise dün yaptığı açıklamada, gerilimin tırmanmaması için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Scholz, Çin ziyareti kapsamında bulunduğu Çongçing kentinde gazetecilere yaptığı açıklamada, İran’ın İsrail’e yönelik hava saldırılarını kınadıklarını yineleyerek, "Bu hiçbir şekilde savunulmayacak bir saldırıdır. Bu, durumun vahim bir şekilde tırmanmasıdır ve hiçbir şekilde kabul edilebilir, anlaşılabilir veya tahammül edilebilir değildir" dedi.



Scholz, "İran bu yolda devam etmemeli" diye ekledi.

