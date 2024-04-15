Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock: İran izole oldu

İran'ın İsrail'e saldırısını yorumlayan Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, İran'ı "bölgeyi uçurumun eşiğine getirmekle" suçladı. Alman bakan, "İran izole oldu" dedi.

Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock: İran izole oldu
Baerbock (solda) Fransız mevkidaşı Stephane Sejourne ile Paris'te bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Paris ziyaretinde 'ın saldırısını değerlendirdi.

İran rejiminin bölgeyi uçurumun eşiğine getirdiğini söyleyen Baerbock, "İran izole oldu" dedi.

Baerbock, "İsrailİ şimdi İran'ın saldrısına karşı kazandığı savunma zaferini diplomatik yollarla güvence altına almalı" diye konuştu.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz ise dün yaptığı açıklamada, gerilimin tırmanmaması için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Scholz, Çin ziyareti kapsamında bulunduğu Çongçing kentinde gazetecilere yaptığı açıklamada, İran’ın İsrail’e yönelik hava saldırılarını kınadıklarını yineleyerek, "Bu hiçbir şekilde savunulmayacak bir saldırıdır. Bu, durumun vahim bir şekilde tırmanmasıdır ve hiçbir şekilde kabul edilebilir, anlaşılabilir veya tahammül edilebilir değildir" dedi.

Scholz, "İran bu yolda devam etmemeli" diye ekledi.

Almanya Cumhurbaşkanı, İsrailli mevkidaşıyla telefonda görüştü | Gündemde İran saldırısı vardı

Almanya Cumhurbaşkanı, İsrailli mevkidaşıyla telefonda görüştü | Gündemde İran saldırısı vardı

Haberi Görüntüle

DÜNYA HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...