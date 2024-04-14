Almanya Cumhurbaşkanı, İsrailli mevkidaşıyla telefonda görüştü | Gündemde İran'ın İsrail'e saldırısı vardı

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, İsrailli mevkidaşı Isaac Herzog ile telefonda görüştü. İran'ın,İsrail'e yaptığı saldırıları kınayan Steinmeier, İsrail'in güçlü hava savunmasından dolayı rahatladığını söyledi.

Almanya Cumhurbaşkanı, İsrailli mevkidaşıyla telefonda görüştü | Gündemde İran'ın İsrail'e saldırısı vardı

Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre  Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, İsrailli mevkidaşı  Isaac Herzog ile telefon görüşmesi yaptı. 

Steinmeier telefon görüşmesinde ’ın saldırılarının ardından ülkesinin ile dayanışma içinde olduğu konusunda güvence verdi.

Almanya Cumhurbaşkanı “Dün gece İsrail’deki insanlar, saatlerce İran’ın yüzlerce insansız hava araçlarından ve füzelerinden sığınmak zorunda kaldı. Bu saldırıyı şiddetle kınıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Steinmeier, İsrail’in güçlü hava savunmasından dolayı rahatladığını ve gerilimin geniş çaplı tırmanmasının önlenebileceğine dair umudunu taşıdığını dile getirdi.

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog da Steinmeier’i ülkesindeki durum ve devam eden siyasi ve askeri istişareler hakkında bilgilendirdi.

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