SON DAKİKA HABERİ | İran’ın İsrail’e misillemesi sonrası Ankara’dan ilk açıklama: Gerilimi artıracak adımlar sona ermeli

SON DAKİKA HABERİ: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İranlı mevkidaşı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Fidan görüşmede, 13 Nisan gecesi İsrail’e yönelik gerçekleştirilen misillemenin ardından bölgede gerilimi artıracak adımların sona ermesinin arzu edildiğini aktardı.

SON DAKİKA HABERİ | İran’ın İsrail’e misillemesi sonrası Ankara’dan ilk açıklama: Gerilimi artıracak adımlar sona ermeli
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Son dakika haberi! , ’e karşı beklenen misillemeyi dün gece yaptı.

300’den fazla insansız hava aracı İsrail’e karşı kullanıldı.

Tel Aviv yönetimi droneların hava savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

SON DAKİKA HABERİ | İran’ın İsrail’e misillemesi sonrası Ankara’dan ilk açıklama: Gerilimi artıracak adımlar sona ermeli - 1

Dün gece yaşanan gerilime ilişkin Ankara’dan ilk tepki geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile bir görüşme gerçekleştirdi.

"GERİLİM DAHA FAZLA YÜKSELTİLMEMELİ"

Bakan Fidan görüşmede, 13 Nisan gecesi İsrail’e yönelik gerçekleştirilen misillemenin ardından bölgede gerilimin daha fazla yükseltilmemesi gerektiğini vurguladı.

"MİSİLLEME OPERASYONU SONA ERDİ"

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre; İranlı bakan, İsrail’e karşı misilleme operasyonunun sona erdiğini söyledi.

Bakan Abdullahiyan, İran’ın saldırıya uğramadığı takdirde bir harekata girişmeyeceğini söyledi. İranlı bakan, İran’ın yeni bir saldırıya uğraması halinde bu defa daha güçlü bir karşılık vereceğini belirtti.

BAKAN FİDAN, İNGİLİZ MEVKİDAŞIYLA DA GÖRÜŞTÜ

Bakan Hakan Fidan, bölgedeki gerilime ilişkin İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron’la da bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede her iki bakan da gerilimin daha fazla tırmandırılmaması gerektiğini vurguladı.

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