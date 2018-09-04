Almanya savunma harcamalarını orduya daha fazla asker alınması ve mevcut silah sistemlerini moderleştirmek için 43 milyar euro'dan 60 milyar euro'ya çıkarmayı hedefliyor.



Almanya Savunma Bakanlığı tarafından hazırlanan rapora göre, bakanlık 2023’e kadar savunma harcamalarının yüzde 40 artırılmasını istiyor. Önümüzdeki yıl 43 milyar euro olarak planlanan harcamaların 2024'e kadar 60 milyar euro'ya çıkarılması amaçlanıyor.



Almanya’nın savunma harcamaları geçen yıl gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYİH) 1,24’üne denk gelirken, söz konusu harcamaların 60 milyar euro'ya çıkmasıyla bu oran yüzde 1,50'ye yükselmiş olacak. Konuyla ilgili rapor ise bugün yetkili birimlere iletildi.



TRUMP ELEŞTİRMİŞTİ



NATO, ülkelerin savunma harcamalarının gayrisafi yurt içi hasılalarının yüzde 2'sini bulmasını esas alıyor.



ABD Başkanı Donald Trump, göreve geldikten sonra yaptığı açıklamada, Almanya’yı hedef alarak,savunma harcamalarını NATO taahhütleri çerçevesinde gayrisafi yurt içi hasılanın yüzde 2'si seviyesine çıkarmayan ülkelere, "Taahhütlerini yerine getirmeyenler var. Onlarla ilgilenilecek" uyarısında bulunmuştu.



Toplam 29 NATO ülkesinden sadece 5'inin taahhütlerini yerine getirdiğini kaydeden Trump, ABD'nin Avrupa'nın güvenliği için milyarlarca dolar para harcadığını savundu. Trump ayrıca, NATO ülkelerinin yüzde 2'lik taahhütlerini 2025 yılına kadar değil "bir an önce" yerine getirmesi gerektiğini belirtmişti.

