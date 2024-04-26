Polonya'nın AB üyeliğine verilen destek son on yılın en düşük seviyesinde

Yayınlanan bir ankete göre Polonya'nın Avrupa Birliği (AB) üyeliğine verilen destek son on yılın en düşük seviyesine geriledi.



Polonya'da sekiz yıllık Hukuk ve Adalet Partisi (PiS) iktidarının ardından geçen ekim ayında yapılan seçimlerde AB yanlısı bir koalisyon iktidara gelmiş ve sağ popülistlerin çıkardığı yasaları geri alma sözü vermişti.



PiS, Polonya'nın Batılı müttefikleri ve Brüksel'deki AB kurumları ile hukukun üstünlüğü kaygıları nedeniyle sık sık çatıştı.



CBOS Enstitüsü tarafından yapılan son ankete göre, AB yanlısı kampın zaferine rağmen, ülkenin 27 ülkeli bloka üyeliğine destek 2013'ten bu yana en düşük seviye olan yüzde 77'ye geriledi.



Geçen yıl yüzde 85 olan destek, 2022'de görülen en yüksek seviye olan yüzde 92'nin çok uzağında.



Stefan Batory Vakfı'nda siyaset bilimci olan Anna Materska-Sosnowska AFP'ye verdiği demeçte “Bu oran hala çok yüksek, ancak anket azalan bir eğilimi teyit ediyor” dedi.



YÜZDE 17'Sİ KARŞI

Ankete katılanların yüzde 17'si Polonya'nın Avrupa Birliği üyeliğine karşı olduğunu belirtirken, bu oran 2023'e göre yedi puan, iki yıl öncesine göre ise 12 puan arttı.



Destekteki düşüş eğilimi Eurobarometer anketinin sonuçlarıyla örtüşmektedir.



Farklı bir metodoloji kullanılarak gerçekleştirilen bu araştırmaya göre Polonyalıların yaklaşık yüzde 62'si AB üyeliğinden memnundu ve bu oran 2002'ye kıyasla 10 puanlık bir düşüşe işaret ediyordu.



Eurobarometer anketine göre Polonya'nın AB'ye desteği Avrupa ortalaması olan yüzde 61'in biraz üzerinde kaldı.



Materska-Sosnowska, AB desteğindeki düşüşün PiS partisi tarafından “yıllardır yürütülen olumsuz bir kampanyaya” atfedilebileceğini söyledi.



“İnsanlar AB'nin gerçekte neyi temsil ettiği konusunda da bilgi sahibi değiller” diye ekledi.