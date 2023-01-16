Almanya'da cenazesi yanlışlıkla yakılan Türk'ü oğlu öldürmüş

Almanya'da cenazesi yanlışlıkla yakılan Abdülkadir Sargın'ı oğlunun öldürdüğü tespit edildi.

Almanya'da yaşayan Abdulkadir Sargın 71 yaşında hayatını kaybetmiş, cenazesi bir Alman vatandaşı ile karıştırılınca, o kişinin vasiyeti gereği yakılmıştı.

Alman Savcılığı yaptığı incelemede Sargın'ı oğlunun öldürdüğünü belirledi.

Hasan Sargın'ın uzun süredir psikolojik rahatsızlıkları bulunduğu, tedavi gördüğü klinikten izin alarak çıktıktan sonra babasının evine geldiği ifade edildi.



Alman polisine göre baba-oğul arasında çıkan tartışmanın ardından zanlı, babasının kafasına sert bir cisimle vurarak öldürdü, sonra kliniğe geri döndü.

Abdulkadir Sargın için Hannover'de cenaze töreni düzenlenmişti.

Aile üyeleri Abdulkadir Sargın'ı defnetmeye hazırlanırken cenazenin başka birine ait olduğunu gördü. Cenazenin yakıldığı ortaya çıktı.



Alman yetkililer hakkında şikayette bulunuldu.

Sargın'ın külleri Müslüman mezarlığında düzenlenen törenle toğrağa verildi.