Almanya'da esrar kullanımı yasallaşıyor

AMAÇ UYUŞTURUCU DAĞITIMINI KONTROL ALTINA ALMAK



Yasanın gizli pazarın daralmasına neden olacağını ve uyuşturucu dağıtımının kontrol edilmesine yardımcı olacağını söyledi.



Yasa değişikliğine karşı çıkan doktorlar, tam tersine uyuşturucuyu daha ulaşılabilir hale getirerek gençlerin sağlığını tehlikeye atacağı ve dolayısıyla bağımlılık riskini artıracağı uyarısında bulundu.



Yetişkinler 1 Nisan'dan itibaren evlerinde üç bitki yetiştirebilecek ve üzerlerinde az miktarda esrar bulundurmalarına izin verilecek.



Kenevir bitkisini yetiştirmek ve dağıtmak için kurulan, kar amacı gütmeyen lisanslı kulüplerde de bulunabilecekler.



Putin, Rus süpersonik bombardıman uçağı ile uçtu Haberi Görüntüle OKULLARIN 100 METRE ÇEVRESİNDE YASAK



18 yaşın altındakiler için esrar tüketimi yasaklanmaya devam edecek, 18 ila 21 yaş arasındakilerin ise yalnızca 30 grama kadar esrar satın almasına izin verilecek.



Muhalefet özellikle okullarda ve anaokullarında esrar kullanımına ilişkin uyarılarda bulundu. Bakan da buna karşılık, yasanın eğitim kurumlarının 100 metre yakınında esrar içilmesini yasaklayacağını söyledi.



Kanun değişikliği, Almanya'yı Malta ve Lüksemburg'dan sonra esrarı kişisel kullanım için yasallaştıran üçüncü Avrupa Birliği ülkesi yapacak. NTV’yi sosyal medyadan takip edin