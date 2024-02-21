Diyarbakır'da toprağa gömülü 43 kilogram esrar ele geçirildi

Diyarbakır Lice'de bir evin çevresinde yapılan aramalarda, arazide gömülü 29 kilogram kubar ve 14 kilogram toz esrar ele geçirildi.

Diyarbakır'da toprağa gömülü 43 kilogram esrar ele geçirildi

'ın Lice ilçesinde 43 kilogram ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı, bölücü terör örgütü ile yasa dışı üretimi ve ticareti yapanlar arasındaki bağı somut delillerle ortaya koymak, operasyon bölgesinde saklanan uyuşturucu ve bunları gizleyenleri bularak adalete teslim etmek amacıyla Lice'nin Karahasan Mahallesi kırsalında operasyon düzenledi.

Diyarbakır'da toprağa gömülü 43 kilogram esrar ele geçirildi - 1

Ekiplerce bir evin çevresinde yapılan aramalarda, arazide gömülü 29 kilogram kubar ve 14 kilogram toz esrar ele geçirildi.

Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

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