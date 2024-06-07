Almanya'da "Filistin Devleti" anketi: Yüzde 40'ı destekliyor

Filistin'i devlet olarak tanıyan ülkerin sayısı artarken, Almanya'da yapılan anketlere göre ülkenin yüzde 40'ı Filistin'in devlet olarak tanınmasını destekliyor.

Almanya'da "Filistin Devleti" anketi: Yüzde 40'ı destekliyor
Filistin'i devlet olarak tanıyan ve tanımayan ülkeler

Filistin'i devlet olarak tanıyan ve tanımayan ülkeler

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'da 'in devlet olarak tanınmasını isteyenlerin oranının yüzde 40, Refah'a saldırıları nedeniyle 'e yaptırımı destekleyenlerin oranının yüzde 51 olduğu bildirildi.

Kamuoyu araştırma enstitüsü YouGov tarafından yapılan ankete göre ülkedeki her 5 kişiden 2'si, 'in devlet olarak tanınmasından yana.

Ankete katılanların yüzde 27'si Filistin'in devlet olarak tanınmasına karşı çıkarken yüzde 33'ü ise bu konuda kararsız olduklarını ifade etti.

YÜZDE 51, İSRAİL'E YAPTIRIMI DESTEKLİYOR

Refah'a yönelik saldırılara ilişkin soru karşısında katılımcıların yüzde 51'i, AB'nin İsrail'e ekonomik yaptırımlar uygulamasını desteklediklerini vurguladı.

Katılımcıların yüzde 26'sı ise bu tür yaptırımlara tamamen ya da kısmen karşı olduklarını belirtti.

31 Mayıs ile 5 Haziran arasında yapılan ankete 2295 kişi katıldı.

Norveç, İspanya, İrlanda ve Slovenya, kısa süre önce Filistin'i devlet olarak tanıma kararı almıştı.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Alman hükümetinin şu anda Filistin'i devlet olarak tanımayı planlamadığını açıklamıştı.

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