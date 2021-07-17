Almanya'da küçük uçak düştü: 3 ölü

Almanya'nın Baden-Württemberg eyaletinin Böblingen bölgesinde küçük bir uçağın düşmesi sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi.

Anadolu Ajansı 17.07.2021 - 17:48

Almanya'da küçük uçak düştü: 3 ölü
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Ludwigsburg polisi tarafından yapılan açıklamada, Stuttgart Havalimanı'ndan kalkan "Piper" tipi uçağın, Steinebronn beldesinin kuzeybatısındaki ormanlık alana düştüğü belirtildi.

Uçağın düşme nedeninin henüz bilinmediği, kara kutunun bulunduğu ifade edilen açıklamada, enkaz kaldırma çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

Alman Haber Ajansına (DPA) açıklamada bulunan polis, uçağın düşmesi sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiğini, ölenlerin kimliklerinin henüz tespit edilmediğini belirtti.

İtfaiye ve arama kurtarma ekiplerinin olay yerinde olduğu ve bölgenin geniş çaplı kapatıldığı bildirildi.

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