Almanya'da mahkemeden hükümete 60 milyar euroluk ret

Kararda, halihazırda üstlenilen yükümlülükler artık yerine getirilemiyorsa, yasama organının bunu başka yollarla telafi etmesi gerektiği vurgulanarak "Yasa koyucu, acil durum ile buna yanıt olarak alınan kriz yönetimi tedbirleri arasındaki gerekli fiilî bağlantıyı yeterince gösteremedi." ifadesine yer verildi.



Alman hükümeti daha önce mahkemeden gelecek olumsuz bir karar için bir acil durum planı olduğunu açıklamıştı.



Anayasa Mahkemesinin kararının ardından açıklamada bulunan Almanya Başbakanı Olaf Scholz, kararın ayrıntılı olarak incelenmesi gerektiğini belirterek "Bu kararın ardından yatırımlar için gerekli fonların alternatif yollarını bulmamız gerek." dedi.



COVID-19 salgını sırasındaki acil durum nedeniyle Alman federal hükümeti, borç alımını 60 milyar euro artırmıştı. Fakat COVID-19 ve sonuçlarıyla başa çıkmak için söz konusu krediye ihtiyaç duyulmadı.



Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller Partisi ve Hür Demokrat Parti'nin (FDP) oluşturduğu koalisyon hükümeti, söz konusu krediyi ülkenin İklim ve Dönüşüm Fonu için kullanmak istemişti.



Kararın Almanya’nın 2024 bütçesini etkilemesi bekleniyor. Karar, hükümetin, artık ek olarak 60 milyar euroyu da hesaba katmasını ve vergi artışlarında hükûmet ortakları arasında anlaşmazlık nedeniyle başka yerlerdeki harcamaları kısmasını gerektirecek.



Söz konusu karar sonrasında zaten kırılgan olan üç partili koalisyonda gerilimin ve muhalefet baskısının artırması bekleniyor.