Almanya'da salgın kısıtlamalarına karşı gösteri

Almanya'nın başkenti Berlin'teki protesto gösterisine "Salgının sonu - Özgürlük Günü" adı verildi.



Protesto gösterisine farklı gruplar katıldı. O gruplar arasında sağcılar, aşı karşıtları ve kompo teoricileri de vardı.



Binlerce kişi başkent Berlin'in merkezindeki Brandenburg Kapısı'nda toplandı. Kalabalıkta fiziksel mesafe kuralına uyulmadı.



Göstericiler daha sonra yürüyüşe geçti. Almanya da diğer Avrupa ülkeleri gibi salgını önlemek için çeşitli kısıtlamalar getirdi.



John Hopkins Üniveristesi'nin verilerine göre Almanya'da bugüne kadar 210 binden fazla vaka görüldü. Yaklaşık 10 bin kişi hayatını kaybetti.