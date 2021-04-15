Almanya’da yoğun bakım servisleri alarm veriyor

Almanya’da Covid-19 sebebiyle yoğun bakım ünitelerinde yaşanan yoğunluk sebebiyle ülkede endişe yaşanıyor.



Berlin eyaletinde Covid-19 hastalarının koordinasyonundan sorumlu da olan Charite Hastanesi Başhekimi Steffen Weber-Carstens, düzenlediği basın toplantısında, Almanya’nın bazı bölgelerinde hastanelerdeki yoğun bakım servislerinde sadece yüzde 10 boş kapasite kaldığını belirterek, "Bu yüzde 10 ne anlama geliyor? Bir yoğun bakım servisinin ortalama büyüklüğü 10-12 yataktır. Bu yoğun bakım servisi başına 1 yatak anlamına geliyor." dedi.



Almanya Yoğun Bakım ve Acil Durum Derneğinde (DIVI) de görevli olan Weber-Carstens, boş olan bu yatağın Covid-19 hastalarının yanı sıra örneğin beyin kanaması veya kalp krizi geçiren birisi için de hazır tutulduğunu ifade ederek, "Durum şu anda budur" ifadesini kullandı.



Weber-Carstens, durumun kötüleşmemesi için siyasetçilere salgının kontrol altına alınması yönünde çağrıda bulundu.



‘12’YE 5 VAR’



DIVI Başkanı Gernot Marx da basına yaptığı açıklamada, Almanya’da mart ayından beri yoğun bakımdaki hasta sayısının arttığını belirterek, önlemler alınmaması durumunda nisan sonunda yoğun bakımdaki Covid-19 hasta sayısının 7 bine çıkabileceğini söyledi.



"YER BULMAKTA ZORLANIYORUZ"



DIVI’nin yöneticisi Christian Karagiannidis ise Tagesspiegel gazetesine yaptığı açıklamada, Köln’de çalıştığı pnömoloji hastanesine sadece Covid-19 hastalarının geldiğini ifade ederek, "Oksijen ve yapay akciğer tedavisine ihtiyaç duyan çok fazla hastadan talep var. Ancak hepsini barındırmak için yeterince kapasitemiz yok. Köln’de tüm klinikler artık o kadar dolu ki yer bulmakta büyük zorluk çekiyoruz” dedi.



Hastaların 20 ila 60 yaşında olduğunu dile getiren Karagiannidis, Covid-19'un B117 türünün hastaların durumunu çok daha fazla kötüleştirdiğini vurguladı.



Karaginnidis, ertelenebilir ameliyatların yapılmadığından dolayı Covid-19 hastası olmayanların da bu durumdan etkilendiğini belirtti.



DIVI'den yapılan açıklamaya göre, 4 bin 679 Covid-19 hastası yoğun bakımda bulunuyor. Bu sayı, mart başında 2 bin 800 civarındaydı.



