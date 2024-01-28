Almanya'dan savaş planı: Siviller bomba sığınakları inşa edecek

Almanya'nın en çok okunan gazetelerinden Bild, Savunma Bakanlığı'na ait bir rapora dayandırdığı haberinde Almanya'ın savaş planları arasında sivillerin evlerini bomba sığınaklarına dönüştürmenin de yer aldığını bildirdi.



Rapora göre bakanlık, gizli "Operasyon Planı" üzerindeki çalışmaları Nisan ayına kadar tamamlamaya hazırlanıyor.



Rapor, Almanya'yı aktif bir cephe hattına sahip bir devlet yerine, silah ve teçhizatın teslimi açısından hayati önem taşıyan bir "geçiş ülkesi" olarak öngörüyor.



Bu nedenle askerler önemli otoyolların, tren istasyonlarının ve limanların güvenliğinin sağlanmasıyla görevlendirilecek.

VATANDAŞLARIN BODRUM VE GARAJLARI SIĞINAK OLACAK



Rapora göre devlet, enerji santrallerinin korunması da dahil olmak üzere genellikle orduya ve polise verilen bazı görevlerin yerine getirilmesi için sivillere güvenmek zorunda kalacak.



Almanya'da yalnızca 579 işlevsel bomba sığınağı bulunduğundan, planın vatandaşların bodrum ve garaj gibi yerlerde kendi sığınaklarını kurmasını öngördüğü bildiriliyor.



Federal Sivil Koruma ve Afet Yardım Dairesi başkanı Ralph Tiesler, yeni barınaklar inşa etmenin zaman kısıtlaması nedeniyle "artık mümkün olmadığını" söyledi.



Almanya, devam eden Rusya-Ukrayna çatışmasından kaynaklanan tehditleri öne sürerek ordusunu güçlendirmenin yollarını arıyor.

