Alper Gezeravcı'yı uzayda karşılamıştı: Rus kozmonottan dünya rekoru

Rusya'nın resmi uzay ajansı Roscosmos, kozmonot Oleg Kononenko'nun uzayda toplam kalış süresi bakımından yeni bir rekor kırdığını duyurdu.



Yapılan açıklamada, Kononenko'nun yörüngede 878 günden fazla kalan vatandaşı Gennady Padalka'yı geçtiği bildirildi.

Kononenko'nun 5 Haziran'da uzayda toplam bin güne ulaşması ve eylül sonunda bin 110 günü tamamlamış olması bekleniyor.



Roscosmos'a göre 59 yaşındaki kozmonot, zirveyi toplam 878 gün, 11 saat, 29 dakika ve 48 saniye ile Padalka'dan aldı.

