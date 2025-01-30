Altın külçeler, nakit para, lüks araba: ABD'de Türkiye karşıtı eski senatör Menendez'e 11 yıl hapis cezası

Menendez hakkındaki karar Manhattan'daki federal mahkemedeki duruşmada Yargıç Sidney Stein tarafından açıklandı. Menendez, yabancı ülkeler için çalışma dahil altın külçeler, nakit para, lüks araba ve diğer rüşvetler karşılığında yüksek mevkisini kullandığı gerekçesiyle 11 yıl hapis cezasına çarptırıldı.



Yargıç Stein, "Başarılıydın, güçlüydün, siyasi sistemimizin zirvesinde duruyordun. Yolun bir yerinde yolunu kaybettin ve bu kamu yararı için çalışmak yerine kendi iyiliğin için çalışmaya dönüştü. Üzgünüm ama, yozlaşmış bir politikacı oldun." ifadelerini kullandı.



GÖZYAŞLARINI MENDİLLE SİLDİ



Kararı duyan 71 Yaşındaki Menendez hapis cezası karşısında gözyaşlarını mendille silerek, "Sayın yargıç, karşınızda terbiye edilmiş bir adam var. Tüm hayatımı başkalarına hizmet etmeye adadım. Mükemmel bir adam olmaktan uzağım ancak kamu hizmetindeki yarım yüzyılıma inanıyorum, kötülükten çok iyilik yaptım." diye kendini savundu.



11 Yıl hapis cezası ile Menendez ABD tarihinde en uzun süre ceza alan eski bir senatör olarak kayıtlara geçti.



YOLSUZLUK VE RÜŞVETTEN SUÇLU BULUNDU



ABD'de hakkındaki rüşvet ve yolsuzluk suçlamalarıyla yargılanan eski Senato Dış İlişkiler Komitesi Başkanı, New Jersey Senatörü Menendez, 16 Temmuz 2024'te New York'taki mahkeme jürisi tarafından suçlu bulunmuştu.



Mahkeme, Menendez'in rüşvet almak, hakkındaki soruşturmalara yönelik baskı yaparak adaleti engellemek ve yabancı ülke için faaliyetlerde bulunmak iddialarını kapsayan 16 ayrı suçlamanın tamamından suçlu olduğuna karar vermişti.



Menendez, 21 Ağustos 2024'te, ABD Senatosu'nda geçirdiği 18 yıl, 7 ay ve 4 günle New Jersey tarihinin en uzun süre görev yapan dördüncü senatörü pozisyonundan istifa etmişti.



TÜRKİYE'YE F-16 SATIŞINA KARŞI ÇIKTI



Küba kökenli göçmen bir ailenin oğlu olan Menendez, ABD Kongresinde Türkiye karşıtlığı, Rum ve Ermeni lobisine yakınlığıyla biliniyordu.



Menendez, ABD'den Türkiye'ye yapılacak F-16 satışına karşı çıkanların başında gelirken, Türkiye'nin Akdeniz ve Ege'deki politikalarından rahatsızlığını da her fırsatta dile getirdi. Menendez Senato Dış İlişkiler Komitesi Başkanlığından ayrıldıktan sonra Türkiye'ye yönelik F-16 satışının gerçekleşmesi dikkatlerden kaçmadı.



