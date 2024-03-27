Antarktika'da bulunan gizemli "Piramitler"

Antarktika'nın Ellsworth Dağları'ndaki birçok farklı zirve arasında, bazılarının 2 kilometre karelik bir taban ölçüsüne ve piramidi andıran görüntüye sahip olduğu farkedildi.

Ancak, bu yapıların insan yapımı olup olmadığı konusu, çeşitli teorilere neden oldu.



Birçok kişi, bu piramit benzeri yapıların, Antarktika'nın geçmişte ısınmış olduğuna dair kanıtlar olabileceğini öne sürdü. Bazıları ise bu yapıların gizli bir topluluğa, hatta Illuminati'ye ait olabileceğini söyledi.



Ancak, uzmanlar yapılan incelemeler sonucunda bu şeklin aslında buzulların erimesi ve kayalıkların ortaya çıkması sonucu oluşan bir doğa olayı olduğunu belirtti.

Antarktika'daki bu tür piramit benzeri yapıların, buzulların erimesi sonucu ortaya çıkan "pyramidal peaked mountain" adı verilen jeolojik oluşumlar olduğu açıklandı.



Böylece, Antarktika'daki gizemli "piramit" yapı, insan yapımı bir eser olmaktan çok, doğal bir jeolojik oluşum olduğu sonucuna varıldı.

Bu açıklamayla birlikte Antarktika'daki diğer benzer piramit şeklindeki dağların da aynı şekilde doğal oluşumlar olduğu düşünülüyor.