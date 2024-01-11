Antarktika'da kuş gribi yayılıyor

İngiltere Hayvan ve Bitki Sağlığı Kurumu (APHA), bugün yayınladığı raporda, Antarktika'nın güneyindeki Güney Georgia adasındaki kürklü ve fil cinsi foklarda Yüksek Patojeniteli kuş gribinin (HPAI) ölümlere sebep olduğunu ifade etti. AP

HA, bilinen ilk vakaların Ekim 2023 ayında kahverengi skua isimli kuş türünde ortaya çıktığını duyurmuş, enfekte kuşlardan alınan örnekler sonucunda virüsün Güney Amerika’dan gelen göçmen kuşlardan bulaştığını tahmin ettiklerini açıklamıştı.



3 HAFTADA NEREDEYSE TÜM FOKLARDA GÖRÜLDÜ



APHA Kuş Virolojisi ekibinden bilim insanı Marco Falchieri, üç haftalık bir inceleme sonucunda neredeyse bölgedeki tüm foklarda kuş gribi septomları görüldüğünü ve yaklaşık 20 fokun öldüğünü belirtti. Septomlar arasında; öksürük, hapşırma, göz akıntısı, burun akıntısı, yavaş baş sallama, baş tutamama ve titreme olduğu ifade edildi.



KÜRKLÜ FOK POPÜLASYONUNUN YÜZDE 98’İ BU BÖLGEDE



Britanya Antarktika Araştırması’nda (BAS) görevli Deniz Kuşu Ekolojisti Norman Ratcliffe, kürklü fok popülasyonunun yaklaşık yüzde 98'inin Güney Georgia'da bulunduğunu ve bölgenin 'küresel açıdan önemli fil ve kürklü fok popülasyonlarına ev sahipliği yaptığını' ifade etti.

APHA Bilimsel Hizmetler Direktörü Profesör Ian Brown ise kuş gribinin yayılması ile ilgili olarak şu iaçıklamaları yaptı;

