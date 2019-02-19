Anketlerde 224 sandalyeli Hristiyan demokratların oy kaybederek 170 sandalyeye düşeceği öngörülüyor. Şu anda 191 sandalyeyle temsil edilen sosyal demokratların ise 120 sandalyeye gerilemeleri bekleniyor.
Buradan kayacak oyun liberal demokratlar ve yabancı düşmanı gruplara gideceği tahmin ediliyor.
Hatta bazı anketler bu partilerin Hristiyan demokratların sayısını aşacağını öngördü. Bazı uzmanlar da 23-26 Mayıs arasında yapılacak seçimlerin Avrupa Parlamentosu'ndaki dengeleri alt üst edebileceğini söyledi.
İngiltere'nin AB'den ayrılmasıyla milletvekili sayısının 705'e düşeceği parlamentoda, çoğunluğu sağlamak için 353 sandalyeye sahip olunması gerekecek.
AP seçim sonrası "aşırı sağa" kayacak
NTV HaberDünya
Avrupa Parlamentosu seçimleri yaklaşırken yapılan son anketler Hristiyan demokratlar ve sosyal demokratların milletvekili sayısının düşeceğini tahmin ediyor.
Anketlerde 224 sandalyeli Hristiyan demokratların oy kaybederek 170 sandalyeye düşeceği öngörülüyor. Şu anda 191 sandalyeyle temsil edilen sosyal demokratların ise 120 sandalyeye gerilemeleri bekleniyor.