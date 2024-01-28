Arjantin Devlet Başkanı Milei: B planı yok, duygulara yer yok

Arjantin'in yeni Devlet Başkanı Javier Milei, ülkesinde yaşanan son gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Milei, kısa vadedeki akut ekonomik acıya rağmen kampanya dönemindeki serbest piyasa revizyonu vaadinden geri adım atmayacağını söyledi.



The Wall Street Journal'a konuşan Milei, "B planı yok; hislere, duygulara yer yok. Böyle bir lüksüm yok. Cevap bekleyen 47 milyon insan var." ifadelerini kullandı.



Önlemlerin şimdiden başarı belirtileri gösterdiğini iddia eden Milei, "Önerdiğimiz reformların yalnızca dörtte birini temsil ediyor ve bu yasalar geçtikten sonra daha fazlası için baskı yapmaya hazırız." dedi. Arjantin'de devletin ekonomideki rolünü azaltmak için Kongre'ye kapsamlı bir yasa tasarısı sunulmuştu.

MUHALİFLERDEN SERT TEPKİ ALDI

Milei, Latin Amerika'nın en büyük üçüncü ekonomisinin başına geçeli iki aydan kısa bir süre oldu. Kendini anarko-kapitalist olarak tanımlayan Milei, sokaklarda ve Kongre'de muhalifleriyle karşı karşıya gelmiş durumda. Ülkede enflasyon oranı Venezuela'yı bile geride bırakarak dünyanın en yüksek seviyesine çıktı.



Protestoların ve değişimi rayından çıkarmaya yönelik çabaların üstesinden geleceğini belirten Milei, "Bunun bir engel olduğunu düşünseydim, değişiklikleri yapmak için adım atmam mantıklı olmazdı" dedi.



Ekonominin daha hızlı toparlanmasını sağlamak için yabancı yatırıma ihtiyaç olduğunu söyleyen Milei, faiz oranlarının da düşük olması gerektiğini dile getirdi.