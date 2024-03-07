Arjantin'de hapishanede baskın gibi arama: İnsan hakları örgütleri tepkili

Arjantin'in Sante Fe eyaletinde çok sayıda suça bulaşmış, bazılarının lider konumunda olduğu çete üyelerinin tutulduğu Pinero cezaevine polis baskını yapıldı.



Hücreler teker teker ayrıntılı şekilde arandı. Bu sırada mahkumlar, yarı çıplak halde elleri arkadan bağlanıp diz çöktürüldü. Bazı hücrelerde kesici aletler bulundu. Suçlular, kontrol amaçlı xray cihazından da geçirildi.



Santa Fe Valisi Maximiliano Pullaro'nun suçlulara karşı bu uygulaması Güvenlik Bakanı Patricia Bullrich tarafından da övgüyle karşılandı.



Mahkumlara yönelik bu adım, El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele'nin uyuşturucu çetelerine karşı aldığı sert önlemleri akla getirdi.



Bullrich de daha önce Bukele modelini Arjantin'de uygulayacağının sinyalini vermişti.

İNSAN HAKLARI ÖRGÜTLERİ TEPKİLİ



Ancak insan hakları örgütleri polis baskınında ortaya çıkan görüntüleri "Aşağılama" olarak niteledi. "Bu kimseyi daha güvenli hale getirmiyor." açıklaması yapıldı.

