Eski İsrail Başbakanı: "Savaşı sona erdirse de esir anlaşması yapılmalı"

Eski İsrail Başbakanı ve ana muhalefet lideri Yair Lapid, hükümetin Gazze'deki savaşın sona ermesiyle sonuçlansa da Hamas'la esir takası anlaşması yapması gerektiğini belirtti.

Eski İsrail Başbakanı: "Savaşı sona erdirse de esir anlaşması yapılmalı"
İsrail Ana Muhalefet Lideri Yair Lapid.

Eski Başbakanı ve ana muhalefet lideri Yair Lapid, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, 7 Ekim'den bu yana 'ye saldırılara devam eden Binyamin Netanyahu hükümetini eleştirdi.

Netanyahu hükümetinin bir politikası ve vizyonu olmadığını kaydeden Lapid, " hükümeti tam bir karmaşa içerisinde" ifadesini kullandı.

Lapid, hükümetin en acil görevinin esir takası anlaşması olduğunu ve bu kararın alınma zamanının geldiğini vurguladığı paylaşımında "Anlaşma, savaşın sona ermesi anlamına gelse dahi hükümetin esir anlaşması yapması gerekiyor" ifadesine yer verdi.

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NETANYAHU SİYASİ NEDENLERLE SUÇLANIYOR

Netanyahu, ve uluslararası kamuoyunda siyasi nedenlerden dolayı Hamas ile esir takası anlaşması yapmamakla suçlanıyor.

Taraflar arasındaki temel anlaşmazlıkların başında Hamas'ın kalıcı bir ateşkes istemesi buna karşın 'in 'ye saldırılarında ısrar etmesinin geldiği belirtiliyor.

Hamas'ın Şeridi içinde zorla yerinden edilmiş 1,5 milyondan fazla Filistinlinin kuzeydeki evlerine geri dönmesini talep ettiği, İsrail'in ise Gazze'de kara işgaline devam etmekte ısrarcı olduğu bilgisi paylaşılıyor.

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HÜKÜMETİ DEVİRME TEHDİDİ

Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ve Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir gibi Netanyahu hükümetinin aşırı sağcı isimleri, ateşkes ve esir takası anlaşması imzalanması halinde hükümeti devirmekle tehdit ediyor.

Bazı esir yakınları, Netanyahu destekçilerince sosyal medyada gördükleri tepkilerin yanı sıra hükümete çağrıda bulundukları gösterilerde de fiziksel saldırıya uğradıklarını belirtiyor.

makamlarına göre Şeridi'nde, bazıları hayatta bazıları ölü 130'dan fazla İsrailli esir bulunuyor.

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7 EKİM'DEN BU YANA GAZZE'DE SON DURUM

'in 7 Ekim'den bu yana Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 24 binden fazlası kadın ve çocuk 34 binden fazla Filistinli öldü.

Sağlık sisteminin çökmek üzere olduğu bölgede 77 binden fazla yaralı var, 7 bin kadar kişinin de kayıp olduğu aktarılıyor. Şeridi içinde 1,9 milyondan fazla Filistinli ise zorla göç ettirildi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinden 25 Mart'ta geçen "ateşkes kararı" hiçe sayılarak ordusunun saldırıları devam etti.

Uluslararası toplumdan gelen uyarılara rağmen İsrail makamları, 1,5 milyon kadar Filistinlinin sığındığı Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'a kara saldırısı başlatılacağı söylemini sürdürüyor.

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