Blinken, Suudi Arabistan'da: "Gazze'deki savaş 1948'den bu yana en kötü kriz"

Orta Doğu turu kapsamında diplomatik temaslarda bulunmak üzere Suudi Arabistan’a giden ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’ın sonraki durakları belli oldu.



ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Blinken’ın çarşamba gününe dek sürecek Orta Doğu turu kapsamında Ürdün ve İsrail'i ziyaret edeceği bildirildi.

"İNSANİ KRİZİ HAFİFLETMENİN EN ETKİLİ YOLU ATEŞKES SAĞLAMAK"



ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken yaptığı açıklamada, ABD'nin Gazze'deki insani durumda son birkaç hafta içinde "ölçülebilir ilerleme" gördüğünü söyledi. Blinken açıklamasında İsrail'i daha fazlasını yapmaya çağırdı.



Riyad'da ABD-Körfez İşbirliği Konseyi toplantısının açılışında konuşan Blinken, Gazze'deki insani krizi hafifletmenin en etkili yolunun "ateşkes sağlamak" olduğunu söyledi.



Ayrıca Washington'ın Gazze savaşının yayılmasını engelleme çabalarını sürdürdüğünü de sözlerine ekledi.



"1948'DEN BERİ EN KÖTÜ KRİZ"

Blinken yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki savaşı "1948'den bu yana yaşanan en kötü kriz" olarak nitelendirdi.

İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine düzenleyeceği saldırıya Washington'un karşı çıktığını belirten Blinken, "Henüz sivillerin etkin bir şekilde korunabileceğine dair bize güven veren bir plan görmedik" dedi. Gazze Şeridi'ndeki savaşın 1948 yılından bu yana yaşanan en büyük kriz olduğunu vurgulayan Blinken, "Filistinliler için gerçek bir siyasi ufuk olmadan Gazze için tutarlı bir plan, imkansız olmasa da zor olacak" dedi.

Blinken, ABD'nin Gazze Şeridi'ndeki saldırıları sona erdirmeye ve çatışmanın daha geniş bir bölgeye yayılmasını engellemeye çalıştığını da sözlerine ekledi.



"DOĞRU KARARI VERECEKLERİ KONUSUNDA UMUTLUYUM"

Bölgenin önünde iki yol olduğunu aktaran Blinken, "Birincisi bütünleşmenin sağlandığı, İsrail ile komşu ülkeler arasındaki ilişkilerin normalleştiği ve Filistinlilerin kendi devletlerine sahip olduğu bir yol ya da sonu gelmeyen şiddet ve yıkımla gölgelenen ikinci bir yol" şeklinde konuştu.

Blinken, İran'a ve Hamas'a verilebilecek en büyük tepkinin İsrail'in bölge ülkeleriyle normal ilişkiler kurması ve Filistin devletinin hayata geçirilmesi olacağını ifade etti.

İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes müzakerelerine değinen Blinken, Hamas'ın esirlerin serbest bırakılması karşılığında İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırısını durdurması yönündeki bir teklifi kabul edeceğini umduğunu söyledi.

Blinken, "Hamas'ın önünde İsrail'in olağanüstü cömert davrandığı bir teklif var. Hızlı karar vermek zorundalar ve doğru kararı verecekleri konusunda umutluyum" ifadelerini kullandı.