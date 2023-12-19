Arjantin'de şiddetli fırtınada ölenlerin sayısı 14'e yükseldi

Buenos Aires Eyaleti Valisi Peronist Axel Kicillof, yaptığı açıklamada, devam eden şiddetli fırtına nedeniyle eyalette olağanüstü hal ilan edildiğini ve şimdiye kadar 14 kişinin öldüğünü duyurdu.



Bölgede rüzgarın saatte 150 kilometreye çıktığını belirten Kicillof, sivil savunma ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.



Yetkililer, felaketten en çok etkilenen Bahia Blanca'da okulların tatil edildiğini, halen binlerce ev ve iş yerine elektrik verilemediğini bildirdi.



Ulusal Meteoroloji Servisine (SMN) göre, eyalet genelinde yoğun yağışlar ve sert rüzgarlar bir süre daha devam edecek.



Öte yandan, Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei, Savunma Bakanı Luis Petri ve Güvenlik Bakanı Patricia Bullrich'in, Bahia Blanca kentini ziyaret edeceği bilgisi paylaşıldı.