Assange'ın casusluk davasında karar: ABD'ye hemen iade edilmeyecek

İngiltere'de Yüksek Mahkeme, tutuklu bulunan WikiLeaks kurucusu Julian Assange'ın ABD'ye hemen iade edilemeyeceğine hükmetti.

Yüksek Mahkeme, karara ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, ABD makamlarının Assange'a ne olacağı konusunda daha fazla güvence vermemesi halinde, Assange'ın yeni bir temyiz başvurusunda bulunabileceğini belirtti.



Açıklamada, ABD tarafından güvence sunulmaması halinde, Assange'a ifade özgürlüğünün ihlali ve ölüm cezası alma ihtimali gibi gerekçelerle temyize gitme izni verileceği bildirildi.



Yazılı metinde, "Güvenceler verilmezse, temyiz izni verilecek ve ardından temyiz duruşması yapılacaktır. Güvence verilmesi halinde, taraflara beyanda bulunmaları için bir fırsat daha verilecek ve güvencelerin tatmin edici olup olmadığına karar vermek ve temyiz izni konusunda nihai kararı vermek üzere 20 Mayıs'ta bir duruşma daha yapılacak" ifadeleri yer aldı.