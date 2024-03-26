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Assange'ın casusluk davasında karar: ABD'ye hemen iade edilmeyecek

İngiltere'de Yüksek Mahkeme, tutuklu bulunan WikiLeaks kurucusu Julian Assange'ın ABD'ye hemen iade edilemeyeceğine hükmetti. Assange'a, iadesine karşı yaptığı itirazı başka bir duruşmaya taşıması için izin verildi. Assange, 2010 yılında binlerce ABD gizli askeri belgesini yayınlamaya başlamıştı.

Assange'ın casusluk davasında karar: ABD'ye hemen iade edilmeyecek

'de Yüksek Mahkeme, tutuklu bulunan WikiLeaks kurucusu 'ın 'ye hemen iade edilemeyeceğine hükmetti.

Yüksek Mahkeme, karara ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, ABD makamlarının Assange'a ne olacağı konusunda daha fazla güvence vermemesi halinde, Assange'ın yeni bir temyiz başvurusunda bulunabileceğini belirtti.

Açıklamada, ABD tarafından güvence sunulmaması halinde, Assange'a ifade özgürlüğünün ihlali ve ölüm cezası alma ihtimali gibi gerekçelerle temyize gitme izni verileceği bildirildi.

Yazılı metinde, "Güvenceler verilmezse, temyiz izni verilecek ve ardından temyiz duruşması yapılacaktır. Güvence verilmesi halinde, taraflara beyanda bulunmaları için bir fırsat daha verilecek ve güvencelerin tatmin edici olup olmadığına karar vermek ve temyiz izni konusunda nihai kararı vermek üzere 20 Mayıs'ta bir duruşma daha yapılacak" ifadeleri yer aldı.

WikiLeaks kurucusu Assange'ın İngiltere’den ABD'ye iadesine ilişkin karar ertelendi

WikiLeaks kurucusu Assange'ın İngiltere’den ABD'ye iadesine ilişkin karar ertelendi

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175 YILA KADAR HAPİS CEZASI ALABİLİR

Assange, 2010 yılında ABD'nin Irak ve Afganistan'da işlediği suçları da delillendiren binlerce gizli belgeyi yayımlamıştı.

Assange'ın avukatları ve destekçileri, ABD'ye iadesi durumunda 175 yıla kadar hapis cezası alabileceğini belirtirken, ABD tarafı ise hapis cezasının 4 ila 6 yıl olabileceğini öne sürüyor.

Julian Assange'ın eşi Stella Assange, geçen ay yaptığı açıklamada mahkemede eşine iade kararı çıkması halinde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvuracaklarını belirtmişti.

WikiLeaks Editörü: Assange'ın ABD'ye iadesi gazeteciliğin sonu olur

WikiLeaks Editörü: Assange'ın ABD'ye iadesi gazeteciliğin sonu olur

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ASSANGE'IN DAVA SÜRECİ

Assange'ın kurduğu WikiLeaks, 28 Ekim 2010'da ABD'nin Irak ve Afganistan'da işlediği suçları da delillendiren 251 bin gizli belgeyi yayımlamıştı.

Assange, Haziran 2012'de sığındığı Ekvador'un Londra Büyükelçiliğinden 11 Nisan 2019'da çıkarılarak gözaltına alınmış ve "kefaletle serbest bırakılma şartlarını ihlal etmekten" tutuklanarak, Londra'daki Belmarsh Hapishanesi'ne konulmuştu.

Mahkeme, 50 hafta hapse mahkum edilen Assange'ın, iade talebi çerçevesinde cezasını tamamladıktan sonra da tutuklu kalmasına karar vermişti.

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