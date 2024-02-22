WikiLeaks kurucusu Assange'ın İngiltere’den ABD'ye iadesine ilişkin karar ertelendi

ABD'ye iadesi istenen Wikileaks'in kurucusu Julian Assange hakkında İngiltere'de görülen davada karar ileri tarih ertelendi. 2019 yılından beri İngiltere'de yüksek güvenlikli bir hapishanede tutulan Assenge, Amerika'nın Irak ve Afganistan'da işlediği suçlara ilişkin yüz binlerce gizli belgeyi açıkladığı suçlaması ile 2010 yılından bu yana yargılanıyor. Amerika'da hakkında 18 ayrı suçtan toplam 175 yıl hapis cezası isteniyor.

WikiLeaks kurucusu Assange'ın İngiltere’den ABD'ye iadesine ilişkin karar ertelendi

’nin Irak ve Afganistan’da işlediği suçlara ilişkin çok sayıda gizli belgeyi yayımlayan WikiLeaks’in kurucusu 'ın tutuklu bulunduğu İngiltere’den ABD'ye iadesine ilişkin davanın 2’nci duruşması Londra Yüksek Mahkemesi’nde yapıldı.

Assange sağlık sorunları nedeniyle dün olduğu gibi bugün de duruşmaya katılmadı.

Assange’ı casuslukla suçlayan ABD’yi temsil eden avukatlar Assange'ın iadesine dair talebin hukukun üstünlüğüne ve kanıtlara dayandığını savunurken, Assange'ın savunma ekibi ise ABD’ye iade davasının siyasi amaçlı olduğunu ve Assange'ın devlet düzeyindeki suçları kamuoyuna ifşa ettiği için hedef alındığını dile getirdi.

Hakim Victoria Sharp, duruşmada yaptığı açıklamada Assange'ın ABD'ye iadesine ilişkin kararın ileri bir tarihte verileceğini belirterek, daha fazla bilgiye ihtiyaç duyulması halinde ilgili taraflarla iletişime geçeceklerini söyledi.

WikiLeaks kurucusu Assange'ın İngiltere’den ABD'ye iadesine ilişkin karar ertelendi - 1

PROTESTOCULAR BAŞBAKANLIK OFİSİNE YÜRÜDÜ

Duruşmanın ardından Londra Yüksek Mahkemesi’nden İngiltere Başbakanlık Ofisi önüne yürüyen protestocu bir grup ise Assange’ın serbest bırakılması çağrısında bulundu. Assange’ın ABD’ye iadesine karşı çıkan göstericiler, “Assange’a özgürlük” sloganları attı. Julian Assange’ın eşi Stella Assange ise burada yaptığı açıklamada eşinin hayatının tehlikede olduğunu savunarak, “Eğer ABD’ye iade edilirse öldürülecek. Kendisine suikast planlayan ülke tarafından öldürülecek” ifadelerini kullandı.

LONDRA'DA TUTUKLANMIŞTI

Assange'ın kurucusu olduğu internet sitesi WikiLeaks ABD'nin Irak ve Afganistan'da işlediği suçlara dair belgeleri 2010 yılında yayımlamıştı. ABD’nin casuslukla suçladığı ve iadesini talep ettiği Assange ise 2012 yılında Ekvador'un Londra Büyükelçiliği'ne sığınmıştı.

2019’da buradan çıkarılarak gözaltına alınan Assange, kefaletle tahliye şartlarını yerine getirmediği gerekçesiyle tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Yüksek Mahkeme 2021 yılında Assange'ın ABD'ye iade edilebileceğine hükmederken, Assange'ın avukatları 2022'de karara itiraz etmişti.

Assange'ın eşinden açıklama: ABD'ye iadesi halinde hayatına son verebilir

Assange'ın eşinden açıklama: ABD'ye iadesi halinde hayatına son verebilir

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