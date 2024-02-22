WikiLeaks kurucusu Assange'ın İngiltere’den ABD'ye iadesine ilişkin karar ertelendi

ABD’nin Irak ve Afganistan’da işlediği suçlara ilişkin çok sayıda gizli belgeyi yayımlayan WikiLeaks’in kurucusu Julian Assange'ın tutuklu bulunduğu İngiltere’den ABD'ye iadesine ilişkin davanın 2’nci duruşması Londra Yüksek Mahkemesi’nde yapıldı.

Assange sağlık sorunları nedeniyle dün olduğu gibi bugün de duruşmaya katılmadı.

Assange’ı casuslukla suçlayan ABD’yi temsil eden avukatlar Assange'ın iadesine dair talebin hukukun üstünlüğüne ve kanıtlara dayandığını savunurken, Assange'ın savunma ekibi ise ABD’ye iade davasının siyasi amaçlı olduğunu ve Assange'ın devlet düzeyindeki suçları kamuoyuna ifşa ettiği için hedef alındığını dile getirdi.

Hakim Victoria Sharp, duruşmada yaptığı açıklamada Assange'ın ABD'ye iadesine ilişkin kararın ileri bir tarihte verileceğini belirterek, daha fazla bilgiye ihtiyaç duyulması halinde ilgili taraflarla iletişime geçeceklerini söyledi.