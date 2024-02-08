Atina'da 10 bin öğrenci özel üniversitelere karşı yürüdü

Yunanistan'da öğrencilerin, hükümetin özel üniversite reformuna karşı protestoları sürüyor.

Başkent Atina'da gruplar, yüksek öğretim öğrencilerini öfkelendiren bir reform olan özel üniversitelerin açılmasına karşı yürüdü. Özel üniversite bulunmayan ülkede bugün düzenlenen eyleme yaklaşık 10 bin öğrencinin katıldığı açıklandı.

Öte yandan polis, beşinci haftasına giren protestolar kapsamında, 150 kadar üniversite fakültesinin, öğrenciler tarafından işgal edildiğini söyledi.

Reform, kar amacı gütmeyen özel üniversite şubelerinin Eylül 2025'te başvuru almaya başlamasını öngörüyor.

Öğrencilerin yanı sıra çok sayıda öğretim görevlisi de bu özel kurumlara karşı çıkıyor. Öğrenciler özel üniversitelerin, yüksek ücretler karşılığında daha düşük giriş koşulları sunacağını söylüyor.

200 öğretim görevlisi, bu hafta hükümetin, reforma karşı direnişi bastırmak için "kötücül" çabasını kınayan bir dilekçe imzaladı. Eğitmenler ayrıca işgal altındaki fakültelerde düzenlenen online sınavlara katılmayı da reddetti.

Yunanistan hükümeti reformun, Yunan devlet üniversitelerinin tanınmış yabancı akademik kurumlarla ortaklıklar kurmasını sağlayacağını ve uluslararası cazibelerini artıracağını söylüyor.

