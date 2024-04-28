"Milliyetçi suçlar" işleyen beş İsrailli yasa dışı yerleşimci tutuklandı

Batı Şeria'da şiddet eylemlerine katılan beş İsrailli tutuklandı.

Times of Israel haber sitesi, polisin işgal altındaki Batı Şeria'da “milliyetçi suçlar” işledikleri gerekçesiyle beş İsrailli yasa dışı yerleşimciyi tutukladığını bildirdi.

Tutuklamalar, 14 yaşındaki yerleşimci Malachei Shalom'un kaybolması ve daha sonra ölü bulunması üzerine nisan ayı ortalarında birçok Filistin köy ve kasabasında meydana gelen şiddet dalgasıyla bağlantılı.



Ramallah'ın kuzeydoğusundaki el-Muğayyir köyüne baskın düzenleyen çok sayıda İsrailli yerleşimci, bir Filistinliyi öldürmüş, en az 25 kişiyi yaralamıştı.

Saldırılarda evler tahrip edilirken, araçlar da ateşe verilmişti.