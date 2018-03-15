Karar tasarısı Avrupa Parlamentosu'ndaki siyasi gruplar tarafından hazırlandı. Tasarıda Zeytin Dalı Harekatı'nın Suriye'deki çatışmaya yeni bir boyut eklediği ve çözüm çabaları üzerinde olumsuz etki yarattığı savunuluyor.
Türkiye'ye Afrin'deki askerlerini çekmesi ve Birleşmiş Milletler tarafından terör örgütü olarak tanımlanan grupların yenilmesine yoğunlaşması çağrısı yapılıyor.
Tasarıda Afrin de dahil olmak üzere Suriye genelinde ateşkes ilan edilmesi talep ediliyor.
Karar taslağı bugün Strazburg'da yapılacak AP Genel Kurul oturumları sırasında oylanacak.
Avrupa Parlamentosu'nda Afrin operasyonu tasarısı
NTV HaberDünya
Avrupa Parlamentosu bugün Türkiye'ye Afrin operasyonunu durdurma çağrısı yapan bir karar tasarısını oylayacak.
Karar tasarısı Avrupa Parlamentosu'ndaki siyasi gruplar tarafından hazırlandı. Tasarıda Zeytin Dalı Harekatı'nın Suriye'deki çatışmaya yeni bir boyut eklediği ve çözüm çabaları üzerinde olumsuz etki yarattığı savunuluyor.