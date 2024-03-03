Avrupa'nın en yaşlı hükümdarı: Norveç Kralı 5. Harald'a kalp pili takıldı

87 yaşındaki Norveç Kralı 5. Harald Malezya'daki Langkawi tatil adasında özel bir gezi sırasında hastaneye kaldırılmıştı.



Kral Harald, kaldırıldığı hastaneden taburcu edildi. Kralın hastanede enfeksiyon tedavisi gördüğü ve geçici kalp pili taktırdığı açıklandı. Tedavilerin ardından tıbbi tahliye uçağıyla ülkesine gönderildi.



Kraliyet ailesinden yapılan açıklamada, Kraliçe Sonja'nın kralla birlikte seyahat ettiği belirtildi.



Açıklamada Kral Harald'ın iki haftalık hastalık izni süresince tahta celiaht prensin geçeceği ve kralın görevlerini üstleneceği bildirildi. Veliaht prens zaten babasının yokluğunda başkanlık yapıyordu.



Cumartesi günü kraliyet ailesi, kralın birkaç gün içinde eve uçabileceğini söylemişti. Norveç ordusundan seyahate yardım etmesi talep edildi.



Norveç'in 1991'den bu yana törensel devlet başkanı olan Kral Harald, Avrupa'nın yaşayan en yaşlı hükümdarıdır.



Son yıllarda enfeksiyonlar nedeniyle defalarca hastaneye kaldırıldı ve kalp ameliyatı geçirdi.



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