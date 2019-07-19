Avustralya’da Rembertus Cornelis ve Fanny Alida Beerepoot adlı kardeşler, vergileri ödemedikleri gerekçesiyle hakim karşısına çıktı.
BBC’de yer alan habere göre; Beerepoot kardeşler mahkemede kendilerini “Toprakların sahibi Tanrı, biz hiçbir şeyin sahibi değiliz” diye savundu.
Mahkeme, iki kardeşe 2 milyon Avustralya dolar (Yaklaşık 8 milyon lira) para cezası verilmesini kararlaştırdı.
Yedi yıldır vergi ödemeyen Beerepoot kardeşlerin çiftiklerine el konulmuştu.
Avustralya’da 7 yıldır vergi ödemeyen kardeşlere 8 milyon lira ceza
ntv.com.trDünya
Avustralya’da 7 yıl boyunca vergi ödemeyi reddeden iki Hristiyan kardeşe 2 milyon Avustralya doları ceza verildi. Kardeşlerin gerekçesi: “Her şeyin sahibi devlet değil, Tanrı.”
Avustralya’da Rembertus Cornelis ve Fanny Alida Beerepoot adlı kardeşler, vergileri ödemedikleri gerekçesiyle hakim karşısına çıktı.