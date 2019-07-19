Avustralya’da Rembertus Cornelis ve Fanny Alida Beerepoot adlı kardeşler, vergileri ödemedikleri gerekçesiyle hakim karşısına çıktı.

BBC’de yer alan habere göre; Beerepoot kardeşler mahkemede kendilerini “Toprakların sahibi Tanrı, biz hiçbir şeyin sahibi değiliz” diye savundu.

Mahkeme, iki kardeşe 2 milyon Avustralya dolar (Yaklaşık 8 milyon lira) para cezası verilmesini kararlaştırdı.

Yedi yıldır vergi ödemeyen Beerepoot kardeşlerin çiftiklerine el konulmuştu.