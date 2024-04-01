Avusturya'da Rusya için casusluk yaptığı iddia edilen eski istihbaratçı tutuklandı

Avusturya'da, Viyana Bölge Mahkemesi Sözcüsü Christina Salzborn, basına yaptığı açıklamada, önceki gün casusluk yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan üst düzey istihbarat birimi çalışanı Egisto Ott'un tutuklandığını bildirdi.



Salzborn, Ott'un soruşturmaya ilişkin bilgileri karartma ve suça yönelebilme ihtimali nedeniyle mahkemenin bu yönde karar aldığını kaydetti.



Ülkede üst düzey bir istihbaratçının Rusya'ya casusluk yaptığına ilişkin iddiaların ortaya çıkmasının ardından Başbakan Karl Nehammer da konuyu görüşmek üzere Ulusal Güvenlik Kurulu’nun 9 Nisan’da toplanacağını bildirdi.

"ÜLKEYİ TEHTİD ETMELERİNİ ÖNLEMEMİZ GEREKİYOR"



Nehammer, yaptığı yazılı açıklamada, eski istihbarat elemanı Ott’a yönelik iddiaların çok ağır olduğunu, bu hususu yargının aydınlığa kavuşturacağını ifade etti.



Ülkenin güvenlik durumuna ilişkin bir zafiyet olup olmadığının değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Nehammer, "Rus casus şebekelerinin siyasi parti ve kurumları kullanarak ülkeyi tehdit etmesini önlememiz gerekiyor." ifadesini kullandı.



Avusturya basını, casusluk yaptığı gerekçesiyle dün evine baskın düzenlenen Ott'un gözaltına alındığını duyurmuştu.



Haberlerde, eski istihbarat çalışanının, üst düzey yetkililerin mobil telefonlarında yer alan verileri Rus ajanlarla paylaştığı ileri sürülmüştü.