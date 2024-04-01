Rusya, Moskova konser salonu saldırısına ilişkin ABD yönetiminin "çarpıtılmış bir tablo" yaratmak için çabalarını yoğunlaştırdığını bildirdi.



Dış İstihbarat Servisi, yaptığı açıklamada Washington'un Ukrayna'ya yardım sağlayarak "uluslararası terörizme" karıştığından şüphelenilmesi riskini taşıdığını söyledi.



Açıklamada, "Amerikalılar, bırakın Küresel Güney devletlerini, NATO ve AB üyeleri arasında bile Moskova yakınlarındaki trajediye ilişkin ortak bir değerlendirme elde edemiyor" denildi.

İstihbarat servisi, ABD'nin saldırının hemen ardından Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskyy'yi savunmaya başladığını ve bunun "Batı'daki pek çok kişiye pervasız, Doğu'daki pek çok kişiye ise şüpheli göründüğünü" söyledi.



Ayrıca Kiev'in, Rusya'ya saldırı hazırlığı yaparken Amerikan istihbaratı tarafından sağlanan uydu bilgilerini kullandığı iddia edildi.



Silahlı kişilerin 22 Mart'ta Moskova Oblastı Krasnogorsk'taki Crocus Belediye Binası'na ateş açması sonucu en az 144 kişi ölmüş, 382'den fazla kişi de yaralanmıştı.