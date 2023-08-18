Avusturya'nın eski başbakanı hapis cezası ile karşı karşıya: Yalan beyandan yargılanacak

Uzun yıllar maliye bakanlığında çeşitli görevlerde yer alan Schmid, 2017 seçim kampanyasında Kurz'u desteklemek için çok sayıda basın yayın organına reklam verildiğini, bu reklamların yasa dışı yollarla finanse edildiğini aktarmıştı. Schmid, Kurz’un amacına ulaşması için rüşvet, adam kayırma gibi çeşitli yollara başvurduklarını belirterek "yaptıkları bazı işlerin yanlış olduğunu düşündüğü" için savcılığa açıklama yapma gereksinimi duyduğunu ileri sürmüştü.



Hakkında "yolsuzluk, rüşvet ve güveni kötüye kullanma" gerekçesiyle soruşturma yürütülen Kurz'un avukatı, Schmid'in açıklamalarını reddediyor.



KURZ, TÜRKİYE KAŞITLIĞI İLE SİYASİ BAŞARI ELDE ETMİŞTİ



Ülkenin son 10 yılında etkili siyasi bir figür olan Kurz, özellikle 2017 ve 2019'da yapılan seçimlerde aşırı sağcı oy potansiyelini elde edebilmek için Türkiye, İslam ve göçmen karşıtlığı kartını kullanarak başarılı olmuş, iki dönem başbakanlık yapmıştı.



Yolsuzluk ve Mali Suçlarla Mücadele Savcılığı, Ekim 2021’de Kurz’un da aralarında bulunduğu 40’ın üzerinde zanlı hakkında yolsuzluk soruşturması başlatmış, bu kapsamda başbakanlık çalışma ofisi dahil çok sayıda adrese baskınlar düzenlenmişti.



İktidar ortağı ve muhalefetin baskıları sonucunda 9 Ekim’de başbakanlık görevinden istifa etmek zorunda kalan Kurz, parti genel başkanlığı görevini bir müddet daha sürdürmüş, 3 Aralık’ta ailevi nedenleri gerekçe göstererek aktif siyaseti bıraktığını duyurmuştu.

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