Azerbaycan ordusu Karabağ'daki antiterör operasyonunda 192 şehit verdi

Azerbaycan ordusunun Karabağ'da gerçekleştirdiği antiterör operasyonunda 192 şehit verdiği açıklandı.

Azerbaycan ordusu Karabağ'daki antiterör operasyonunda 192 şehit verdi

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, operasyonda Savunma Bakanlığından 180, İçişleri Bakanlığından 12 personelin şehit olduğu bildirildi.

Şehit düşen 11 askerin kimliklerinin adli tıp uzmanlarının yapacağı genetik inceleme sonrasında belirleneceği aktarılan açıklamada, operasyonda 511 askerin ise yaralandığı kaydedildi.

Açıklamada, operasyon süresince Ermenistan ordusunun ateşi sonucu 1 sivilin yaşamını yitirdiği, 1 sivilin ise yaralandığı belirtildi.

Karabağ'daki Rus Barış Gücü: Azerbaycanlıların sivillere herhangi bir baskısı yok

Karabağ'daki Rus Barış Gücü: Azerbaycanlıların sivillere herhangi bir baskısı yok

Haberi Görüntüle

Azerbaycan ordusu, 19 Eylül'de Karabağ'da anayasal düzeni tesis etmek amacıyla antiterör operasyonu başlatmıştı.

Karabağ'daki yasa dışı Ermeni silahlı güçler, yaklaşık 24 saat süren operasyon sonrasında silah bırakmıştı.

DÜNYA HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...