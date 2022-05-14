BAE'nin yeni devlet başkanı belli oldu

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) yeni devlet başkanı belli oldu.



74 yaşında dün hayatını kaybeden BAE Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayid el-Nahyan'ın yerine Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayid el-Nahyan yeni devlet başkanı olarak seçildi.

BAE resmi ajansı WAM'ın haberine göre, devletin 7 emirliğinden oluştan BAE Yüksek Konseyi, Şeyh Muhammed bin Zayid el-Nahyan'ı devlet başkanı olarak belirledi.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin ilk Devlet Başkanı Zayid bin Sultan el- Nahyan'ın en büyük oğlu olan Şeyh Halife bin Zayid el-Nahyan, babasının ölümünün ardından göreve gelmişti.

2014 yılında felç geçiren Şeyh Halife bin Zayid el-Nahyan, sağlık sorunları nedeniyle kameraların karşısına nadiren çıkıyordu.

Şeyh Halife bin Zayid el-Nahyan'ın ölümünün ardından ülkede 40 günlük yas ilan edilmiş durumda.



Bakanlıklarda, devlet dairelerinde ve özel sektörde de çalışmalara 3 gün ara verildi.