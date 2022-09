Bakan Çavuşoğlu, ABD'deki temaslarında Ukrayna ve NATO konularını değerlendirdi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, New York’ta BM 77. Genel Kurulu kapsamındaki görüşmelerine ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:



"BM 77. Genel Kurulu marjında görüştüğümüz İspanya Dışişleri Bakanıyla NATO genişlemesini ve tahıl ihracı dahil Ukrayna'daki son gelişmeleri değerlendirdik. Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile vize hususlarını, Ege sorunlarını ve Ukrayna'daki son gelişmeleri değerlendirdik."





Discussed NATO enlargement & latest developments in Ukraine including grain export w/FM @jmalbares of Spain at #UNGA 🇹🇷🇪🇸 pic.twitter.com/njzEeXCszV