Bakan Çavuşoğlu: Blinken'la oldukça olumlu bir görüşme gerçekleşti

Son dakika haberi! Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Stratejik Mekanizma kapsamında "çok pozitif" bir görüşme yaptıklarını belirtti.

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları;

İkili ilişkilerle ilgili konuları ele aldık. Ticaret hacmimizin 100 milyar dolar hedef için atmamız gereken adımlar, bazı ilave gümrük vergilerin, kısıtlamaların kaldırılması gibi.

"F-16'LAR İÇİN KONGRE'DE OLUMLU GÖRÜŞLER VAR"

Savunma sanayi ürünlerinin Türkiye'ye verilmesi, F-16 konusunu gündeme getirdik. F-16'lar için Kongre'de olumlu görüşler var.

Ukrayna'daki durum, Ermenistan'la normalleşme, Suriye, Libya ve bölgesel konuları da ele aldık. Ukrayna'da devam eden savaşın bir an önce sonlandırılması gerektiğini dile getirdik.

NATO'YA BAŞVURULAR

Blinken'la görüşmemizde NATO'ya başvuruları ele aldık. Aday ülkelerin teröre destek vermesi kabul edilemez. Verecekleri garantilerden emin olmak istiyoruz.

Blinken, "Türkiye'nin endişeleri karşılanmalı" dedi.

HALKBANK DAVASI

Bize göre tamamen siyasi motifli dava Halkbank davasını gündeme getirdik. ABD'nin Suriye'nin doğusunda YPG ve PKK'ya verdiği destekten duyduğumuz rahatsızlığı, sonlandırılması gerektiğini gündeme getirdik.

Blinken'la oldukça olumlu bir görüşme gerçekleşti. Liderler düzeyinde de görüşmeler olabilir. ABD ile sorunlarımızı çözmek üzere konuşuyoruz.

Türkiye'nin güvenlik endişeleri sözle değil uygulamada giderilmeli. Verecekleri garantilerden emin olmak istiyoruz.

Türkiye ile işbirliğinin önemi anlaşılmış oldu.

Kimin nerede alkışlandığının bizim için hiç önemi yok."