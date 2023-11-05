Bakan Fidan Mısırlı ve Ürdünlü mevkidaşları ile görüştü

SON DAKİKA HABERİ: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısırlı ve Ürdünlü mevkidaşları ile Gazze'yi görüştü.

Bakan Fidan Mısırlı ve Ürdünlü mevkidaşları ile görüştü
Arşiv (Reuters)
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Son dakika haberi! Türkiye’nin Gazze’deki insanlık trajedisinin son bulmasına yönelik diplomatik çabaları devam ediyor.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Mısırlı ve Ürdünlü mevkidaşları ile bugün telefonda görüştü.

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şükri ve Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen Safedî ile ayrı ayrı yapılan görüşmede, Gazze’de sivil halkı hedef alan saldırıların durdurulması ve ivedilikle ateşkes sağlanması için neler yapılabileceği konusunda fikir teatisinde bulunulduğu belirtildi.

Dışişleri Bakanı Fidan’ın, Mısırlı mevkidaşı Şükri ile Gazze’ye insani yardımların kesintisiz ve sürekli biçimde ulaştırılmasını temine yönelik çabaların ele alındığı öğrenildi.

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