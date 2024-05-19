AB, İran’ın yardım talebi üzerine uydu haritalama hizmetini devreye soktu

İran, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan’ı taşıyan helikopteri arama çalışmalarına destek olmaları için AB'den yardım istedi.

AB Kriz Yönetimi ve İnsani Yardımlardan Sorumlu Komiseri Janez Lenarcic, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “İran’dan gelen yardım talebi üzerine, İran Cumhurbaşkanı ve Dışişleri Bakanını taşıdığı bildirilen helikopterin kaza yapması nedeniyle Avrupa’nın Copernicus Acil Durum Yönetim Servisi’ne ait haritalama hizmetini devreye sokuyoruz” dedi.