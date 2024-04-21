Bakan Fidan, Moritanyalı mevkidaşı Merzoug'u İstanbul'da ağırlayacak

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Moritanyalı mevkidaşı Mohamed Salem Ould Merzoug ile bugün İstanbul'da bir araya gelecek.

Diplomatik kaynaklara göre görüşmede, Sahel bölgesindeki güncel gelişmeler, bölgesel meseleler ve İsrail'in Gazze'ye yönelik devam eden saldırıları ele alınacak.



Toplantıda ayrıca iki ülke arasındaki siyasi ve ekonomik konular ile işbirliğinin güçlendirilmesine yönelik adımlar üzerinde durulacak.



Kaynaklar, "Moritanya, İsrail saldırılarının başlamasından bu yana Gazze'de akan kanın durdurulması yönünde kararlı bir duruş sergiledi" dedi.



Sahel bölgesinin karşı karşıya olduğu ciddi güvenlik sorunlarına ve geçirdiği önemli dönüşüme dikkat çeken kaynaklar, Sahel'deki güvenlik ortamının sadece bölge için değil tüm Afrika kıtası ve ötesi için de stratejik önem taşıdığını söyledi.



Moritanya'nın rolünü "istikrarsız" Sahel bölgesinde "istikrar sağlayıcı" bir faktör olarak nitelendiren kaynaklar, "Ülkemiz Sahel bölgesinde barış, güvenlik, refah ve kalıcı istikrarın tesis edilmesine öncelik vermektedir" diye ekledi.