Bakan Fidan: İslam İşbirliği Teşkilatı'nın dışişleri bakanları olağanüstü toplanacak

Son dakika haberi! Bakan Fidan'ın açıklamalarından satırbaşları;

"Gazze'deki savaş sona ermeli. Gazze'ye insani yardım için yoğun bir temas halindeyiz.

Savaşın başta Lübnan, Mısır ve bölgedeki ülkeleri istikrarsızlaştırmasını önlemek için elimizden geleni yapıyoruz. Mısır ile yaptığımız görüşlerde bu konuda Mısır ile açıkça dayanışma içinde olduğumuzu belirtmiştim. Burada da Lübnan ile dayanışma içinde olduğumuz belirtmek isterim.

Bu savaştan tarihi bir barış da çıkabilir. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bunu daha önce de ifade etti.

"İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI DIŞİŞLERİ BAKANLARI YARIN CİZRE'DE TOPLANACAK"

Artık Kudüs'ün başkent olduğu bir Filistin devletinin kurulma zamanının geldiği görülmektedir. Filistin Devleti kurulmadıkça, bölgeye barış gelmeyecektir. Son yaşanan olaylar bunun kanıtı olmuştur.

İslam İşbirliği Teşkilatı'nın dışişleri bakanları yarın Cizre'de olağanüstü toplanacaktır.

Değerli mevkidaşımla toplantılar esnasında kendisiyle diğer bölgesel konuları da konuştuk. Özellikle Suriye meselesini görüştü. Biliyorsunuz Lübnan'da 2 milyona yakın Suriyeli mülteci var, Türkiye'de ise yaklaşık 3,5 milyon. Bu soruna çözüm bulmak için konuştuk.

Kendileriyle TİKA tarafından onarılan Dışişleri Bakanlığı binasının açılışını yaptık. Eski bir TİKA çalışanı olarak, TİKA'nın çalışmalarından gurur duyduğumu belirtmek istiyorum.

"ÇÖZÜM KONUSUNDA NETLEŞMİŞ FİKİRLERİMİZ VAR"

Konuşmamda da ifade ettiğim gibi biz bu konuda oldukça ciddiyiz. Çözüm konusunda netleşmiş fikirlerimiz var. Şu anda Filistin Devleti'ne giden yoldaki çözümler yeterli değil.

Ellerindeki medya gücüyle olayın tabiatını unutturduklarını ve dünyayı bir yalana inandırdıklarını görmekteyiz.

Başta bu tanımlamaların değiştirmesi lazım. Önce bir ülkeyi işgal ediyorsunuz, evleri yıkıyorsunuz ve başkalarını yerleştiriyorsunuz. Sonra bir de 'yerleşimci' diye terim uyduruyorsunuz. Bunun adı hırsızlıktır.

Buna benzer yalanların kabul görmediği artık bariz. Türkiye'nin uyarılarına kulak verin. Kutsallarla oynamak daha büyük krizlere neden olur.

Bizim uluslararası topluma çağrımız gerçeklikle uyumlu bir tavır takınmaları. Gerçeğin ne olduğunu biliyorsunuz.

Hayatını kaybeden Lübnanlı gazetecinin ailesine başsağlığı diliyorum.

Türkiye olarak, bize bahşedilen her türlü rolü yerine getireceğiz. Bunun neticesinde Hamas'ın siyasi kanadıyla görüşmelere başladık. Özellikle yabancıların, sivillerin ve çocukların bırakılması ile ilgili görüşmelerimiz devam ediyor."