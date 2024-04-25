Bankadan para çekmek için annesinin parmaklarını kesti

Brezilya'da genç bir adamın "kara büyü" ritüeli kapsamında annesini bıçaklayarak öldürdüğü bildirildi.



58 yaşındaki Sandra Maria dos Santos Carvalho, Brezilya'nın Salvador kentindeki evinde çok sayıda bıçak yarasıyla ve eli kesilmiş halde bulundu. Oğlu Jose Natan Carvalho, kadının bulunmasından kısa bir süre sonra tutuklandı.



Mahkemeye çıkan zanlı, "bıçakla annesinin boynunu ve elini kestiğini" itiraf etti.



21 yaşındaki Carvalho'nun annesinin banka hesabındaki paraya dijital olarak erişmek için parmaklarını kestiği ve saklamak istediği bildirildi.



Sandra Maria'nın cesedie çarşaf ve havluya sarılı halde bulundu.



Anne ve şüphelinin yaşadığı aile evinde giderek güçlü bir koku tespit edildikten sonra polise haber verildiği belirtildi.



Polis, cesedinin çürümeye başladığını, bunun da kadının günler önce öldürüldüğünü gösterdiğini söyledi.



Dava, Salvador Cinayet ve Kişisel Koruma Dairesi (DHPP) tarafından soruşturuluyor.

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