Barbados: İngiltere'nin bize 5 trilyon dolar kölelik borcu var

İngiltere Kralı 3. Charles köleliğin sonuçlarını kabul etme vaktinin geldiğini söylediği bir açıklama yaptı. Barbados Başbakanı Mia Mottley Londra'da kölelik tazminatının gerekliliği üzerine yaptığı konuşmasında kralın açıklamalarından memnuniyetini ifade etti.



Mia Mottley, Karayipler ülkesi Barbados'un köle sahibi ülkelerden alacak 4,9 trilyon dolar borcu olduğunu söyledi. Başbakan Mottley konuşmasında, bu borcun nasıl geri ödenmesi gerektiği konusundaki atılacak adımların "zor olacağını ve zaman alacağını'' belirtti.



''GÖRÜLMEYİ VE DUYULMAYI TALEP EDİYORUZ''

Mottley konuşmasında, ''Bu borçların bir ya da iki, hatta beş yılda ödenemeyeceğini biliyoruz. Çünkü verilen zarar ve gerçekleştirilen sömürü asırlar sürdü. Biz görülmeyi ve duyulmayı talep ediyoruz.'' ifadelerini kullandı.

