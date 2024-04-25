Belarus lideri Lukaşenko: İstanbul Anlaşmaları başlama noktası olabilir

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, gündeme ilişkin yaptığı açıklamada, dikkat çekici ifadeler kullandı.

Rusya basınının bildirdiğine göre ilk olarak Rusya-Ukrayna savaşına değinen Lukaşenko, Ukrayna'da cephede bir "çıkmaz" yaşandığını belirterek, barış görüşmeleri için koşulların olgunlaştığını söyledi.

Lukaşenko, savaşın ilk haftalarında Türkiye'de Rus ve Ukraynalı yetkililer arasında görüşülen ön metinleri işaret ederek, "İstanbul Anlaşmaları Ukrayna müzakereleri için başlama noktası olabilir" diye konuştu.

"NÜKLEER KIYAMET" UYARISI

Lukaşenko, konuşmasında nükleer tartışmalarına da değindi.

Belarus lideri, "Rusya, Batı'nın eylemlerine misilleme olarak nükleer silahlarını kullanırsa kıyamet kopar" ifadesini kullandı.

Öte yandan Batı'nın sürekli olarak Belarus üzerinde uzay ve hava keşifleri yaptığını ifade eden Lukaşenko, "Belarus, sınırları yakınında haftada 50 Batılı casus uçağı sortisi tespit ediyor" açıklamasını yaptı.

"UKRAYNA SINIRINDA OLAY ÇIKMA İHTİMALİ ÇOK YÜKSEK"

Batı komşusu Polonya ile ilişkileri de değerlendiren Lukaşenko, "Polonya Belarus'tan saldırgan eylemler beklememeli" dedi.

Yine de tam operasyonel hazırlıktaki birkaç taburu, Rusya sınırında bulunan Vitebsk bölgesinden sınıra taşıdıklarını dile getirdi. Ukrayna sınırında olay çıkma ihtimalinin oldukça yüksek olduğunu sözlerine ekledi.

Lukaşenko, 120 bin civarında Ukrayna askerinin Belarus sınırında konuşlandırıldığını açıkladı.

Belarus Savunma Bakanlığı ise saldırı girişimlerine önleyici bir yanıt vermek için mümkün olan tüm araçların kullanılmasının meşru olduklarını düşündüklerini bildirdi.